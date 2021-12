Inter, Inzaghi punta i suoi fedelissimi: in quota spuntano Acerbi e Caicedo

I bookmakers puntano sul ritorno alla corte di Inzaghi di due suoi ex calciatori, Acerbi e Caicedo: le quote dei possibili colpi

Nonostante le sette vittorie consecutive e il titolo di campione d’inverno conquistato, l’Inter di Simone Inzaghi vuole farsi trovare pronta anche nel mercato di gennaio. Il tecnico nerazzurro vorrebbe puntellare la rosa con due sue vecchie conoscenze come Francesco Acerbi e Felipe Caicedo. Il difensore, in rotta con l’ambiente laziale, potrebbe cambiare aria fin da subito e il suo trasferimento entro il 31 gennaio, riporta Agipronews, vale 6 volte la posta su Sisal Matchpoint. Più bassa invece la quota dell’attaccante ecuadoregno, approdato in estate al Genoa dove non ha mai trovato continuità a causa dei tanti infortuni: una nuova “liaison” tra Inzaghi e Caicedo, sempre entro fine gennaio, si gioca a 2,25.