"Il destino è sempre nelle mani altrui e all’Inter non resta che raggiungere un risultato che alla fine non aumenti i rimpianti. Il sogno Scudetto si è riacceso improvvisamente, ma attenzione perché battere la Lazio non è poi così scontato. I nerazzurri avranno di fronte un avversario che si gioca tanto in termini di obiettivi e non ha dimenticato quei sei gol presi all’andata contro una squadra spietata dal primo al 90’. Inzaghi dovrà tornare a gestire la sua Inter cambiando però il trend visto contro Verona e Torino.