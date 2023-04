Giornale – L’Inter e Inzaghi hanno bisogno del vero Brozovic. Non è chiarissimo dove…

L'infortunio di Hakan Calhanoglu priva Simone Inzaghi di uno dei pilastri della squadra. Il turco dovrà stare fermo ai box dai 15 ai 20 giorni. Le chiavi del centrocampo saranno affidate nuovamente a Marcelo Brozovic che fino alla scorsa stagione era ritenuto insostituibile. Qualcosa è cambiato ed Epic Brozo è chiamato a una seconda parte di stagione da top. "Potrebbe essere decisiva la partita di Brozovic, per molti agli sgoccioli della sua avventura in nerazzurro, anche se non è chiarissimo dove l'Inter troverà qualcuno disposto a rilevare il contratto (scadenza 2026, cioè altre 3 stagioni) sottoscritto solo l'anno scorso, 6 milioni e mezzo già in piena bufera economica", sottolinea il Giornale.

"Brozovic è un altro dei calciatori che i nostri club hanno sacrificato all'attività delle nazionali. Si è fatto male a fine settembre, contro l'Austria. È rientrato appena in tempo per farsi arruolare in Qatar dalla Croazia, ha giocato il suo bel Mondiale e poi a gennaio si è rimesso in aspettativa per un nuovo infortunio. E come l'impiegato che si alza e poi trova la scrivania occupata, quando è rientrato, al suo posto in regia c'era Calhanoglu. Per lui, qualche partita giocata male compresa l'ultima contro la Juventus) e tanta panchina".