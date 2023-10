Da Zanetti a Schillaci e Ze Maria: il 16 novembre c’è Inter-Juve Legends

Appuntamento al 16 novembre per l'antipasto del derby d'Italia tra Juventus e Inter che si giocherà in Serie A una settimana più tardi. Durante la sosta per le nazionali, si terrà una partita di beneficenza tra ex campioni bianconeri e nerazzurri, il 'Derby d'Italia Legends', ospitato al Pala Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Chimenti e Iuliano da una parte, Javier Zanetti dall'altra.