Una vittoria fondamentale tra mille polemiche. L'Inter a San Siro batte la Juve e fa un altro passo verso il vero obiettivo stagionale. Ma più che la vittoria dei nerazzurri, a far discutere è stata l'espulsione di Kalulu per doppio giallo (il secondo non c'era). "Il bacio decisivo che trasforma in miele il San Valentino della Benamata arriva al 90’ e lo scocca Zielinski, inchiodando per sempre un appassionante 3-2. Lo sapremo più avanti se dovremo chiamarlo gol-scudetto. Di sicuro è un gol che ha rasserenato le prospettive dell’Inter. All’89’ la capolista vedeva il Milan a -3, attribuendogli la vittoria nel recupero col Como, cioè alla distanza di un derby, che il Diavolo, entusiasta, aggredirà con un calendario più scarico", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"L’Inter, al contrario, avrebbe ripreso la corsa avvilita dall’ennesimo scontro diretto steccato, imperfetta nell’approccio e ancora una volta abbandonata dalle stelle (Lautaro, Bastoni...), riagguantata sul 2-2 a 7 minuti dal 90’ da una Juve infinita, rimasta in dieci dal 42’ del primo tempo. Poi il bacio di Zielu , a ridosso della mezzanotte, ha trasformato la zucca in una carrozza di cavalli bianchi".

"Onore alla Juve di Spalletti per la personalità e la qualità con cui ha aggredito la partita e l’ha raddrizzata in dieci. Ma la cronaca della notte non può non partire dal minuto 42 del primo tempo. Kalulu, ammonito, va in contrasto con Bastoni, ammonito. Gli appoggia un braccio al petto, le gambe non si sfiorano, ma l’interista stramazza urlando, come se lo avessero pugnalato. La Penna mostra allo juventino il rosso che avrebbe meritato l’interista per simulazione. Il Var non può intervenire. Partita sfregiata. L’aria in zona scudetto sarà necessariamente intossicata dalle polemiche. La Signora ora ne è convinta più di prima: ferisce più La Penna della spada. Lasciamo San Siro grati per lo spettacolo, ma con una paura: che ciò che è stato fischiato e non fischiato possa avvelenare il campionato".