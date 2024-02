Non sarà la solita vigilia in casa Inter. Inzaghi vuole testare il nuovo prato di San Siro e domani ha avuto l'ok per svolgere la rifinitura al Meazza. Questo il programma di avvicinamento alla gara di domenica con la Juve.

"Oggi allenamento alle 11.30, varia invece il menù della vigilia con i giocatori attesi domani a San Siro (ore 16) per testare il terreno, rizollato durante la sosta. Poi tutti in ritiro ad Appiano. La snervante attesa della domenica dopo la sveglia (entro le 9.30) passerà da colazione, rifinitura, pranzo, riposo, merenda e riunione tecnica. Il momento in cui Inzaghi ufficializzerà ai suoi la formazione prima della partenza (tra le 18.50 e le 19) per Milano", scrive La Gazzetta dello Sport.