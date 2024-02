"Lautaro (19 gol) e Vlahovic (12) si affrontano davanti al saloon con le pistole fumanti. Hanno crivellato gennaio: 5 gol il nerazzurro, 6 il bianconero. All’andata firmarono l’1-1. Cosa aspettarci oltre al loro spettacolare duello? Tanta energia sulle fasce: gli ultimi 3 gol all’Inter, la Juve li ha segnati galoppando a sinistra, con Kostic e Chiesa; l’ultimo dell’Inter alla Juve è nato da una cavalcata di Thuram a destra. E poi incursori protagonisti, a partire da Barella e Rabiot, perche Inter e Juve amano raccogliersi e riempire l’area di corsa. La fantasia tecnica di Yildiz è una variabile nuova per Inzaghi. Chiesa è molto più di un cambio, così come Frattesi. Le panchine possono ridisegnare la scena. Decisiva la tenuta dei fortini, i meno battuti: 10 gol subiti da Sommer, 13 da Szczesny. I migliori bomber e le migliori difese: Inter-Juve offre il top di gamma. No, non sarà una partita come le altre. Profumerà di scudetto", scrive il quotidiano.