Inter-Juventus, testa a testa scudetto: la favorita e le quote dei bookmakers

Si avvicina l'appuntamento con Juventus-Inter, derby d'Italia in programma il 26 novembre allo Stadium e che mette di fronte le prime due della classifica del campionato. La Gazzetta dello Sport propone l'analisi e le quote dei bookmakers per quanro riguarda la vincitrice dello scudetto: "Per i bookie è ancora l'Inter la grande favorita per il Tricolore: la quota dei nerazzurri vincenti nel testa a testa con la Juve vale 1.35 con Gazzabet e Snai e scende addirittura a 1.30 su Sisal.