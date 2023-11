Pavard out? Tranquilla Inter, c’è Darmian. Ed è pronto il rinnovo fino al 2025

Il difensore nerazzurro si sta confermando elemento preziosissimo per Inzaghi, buono per tutte le occasioni

Il titolarissimo Skriniar si fa male e deve restare fuori (per poi andarsene al Paris Saint-Germain a parametro zero)? Nessun problema, gioca Darmian. Pavard rimedia un infortunio al ginocchio e rischia di rimanere ai box per più di un mese? La soluzione è sempre la stessa: c'è Darmian. Il jolly nerazzurri sta dimostrando anche in questa stagione di poter essere un elemento buono per ogni situazione, prezioso in qualunque zona del campo. Un professionista esemplare, che l'Inter intende premiare con un nuovo rinnovo di contratto.