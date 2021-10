Brambati: “Inter-Juve, formazioni fatte dal giudice sportivo. Nel far-west con la Lazio…”

Il procuratore ha detto la sua sulla sfida di domenica sera tornando su quanto accaduto nella sfida con la squadra di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l'ex calciatore e procuratore, Massimo Brambati ha parlato della sfida tra Inter e Juventus. «Dove di deciderà la sfida? La formazione l'ha fatta il giudice sportivo. Quello che si è visto dopo il gol segnato da Anderson e a fine partita, non è ammesso che arbitro e giudice non abbiano preso provvedimenti, è stato uno scempio da far west. Qualche giocatore dell'Inter andava squalificato», ha detto a proposito di quanto accaduto nella gara con la Lazio.