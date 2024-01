I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono ritrovati alla Pinetina in vista del derby d'Italia in programma domenica sera

Primo allenamento della settimana per l'Inter in vista del big match contro la Juventus. I nerazzurri hanno svolto una sessione pomeridiana agli ordini di Simone Inzaghi: l'Inter tornerà in campo domenica 4 febbraio, dove alle ore 20,45 a San Siro sfiderà i bianconeri.