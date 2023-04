Inter e Kartell, nuova collaborazione in occasione della Milano Design Week

Il club nerazzurro e l'azienda leader nel settore del design lavoreranno fianco a fianco nella settimana del design

Due eccellenze che incarnano l’identità della città di Milano tornano a collaborare in occasione della Milano Design Week, al via dal 18 al 23 aprile in occasione della 61esima edizione del Salone del Mobile. Dopo il progetto "K loves Milano" del 2011 e le attivazioni dedicate al Derby di febbraio 2022, Inter e Kartell oggi lanciano per la prima volta un prodotto realizzato in collaborazione: una riedizione in limited edition degli iconici Componibili, contaminati dai colori Nerazzurri. Il crest e il wordmark INTER Milano completano la personalizzazione di questa esclusiva prima collezione dedicata da Kartell al mondo del calcio, proposta in 115 pezzi.

I primi 10 Componibili saranno rivelati in anteprima all’interno delle I M e Milano lounge di San Siro che accoglieranno gli ospiti del Club per il ritorno dei Quarti di Finale di UEFA Champions League contro il Benfica la sera di mercoledì 19 aprile in un take over dedicato alla collaborazione Inter x Kartell.

Made of Inter. L’Inter con decisione e passione, attraverso i suoi colori e la sua storia, porta la città delle sue origini nel mondo, ne testimonia lo spirito e il carattere mediante collaborazioni con altri brand globali radicati a Milano. La collaborazione tra Inter e Kartell testimonia nuovamente il legame con Milano, che vede la presenza del brand nerazzurro durante l’anno nei momenti più importanti della vita culturale, economica ed emozionale della città.

Il Chief Revenue Officer dell’Inter Luca Danovaro ha dichiarato: “Attraverso questa collaborazione il brand nerazzurro continua la sua espansione oltre i confini dello sport ed entertainment ed approfondisce la contaminazione con il mondo del design. Inter e Kartell sono entrambe protagoniste di un momento chiave per la città di Milano ed espressione dei valori che la animano da sempre: ambizione, creatività ed innovazione.”

Questo primo drop di 10 Componibili, numerati e firmati, sarà messo all’asta sulla piattaforma eBay, Official E-commerce Partner nerazzurro, a sostegno delle attività di UNICEF in Turchia e Siria, in continuità con le scorse campagne.

(inter.it)