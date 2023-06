TS – Inter, Koulibaly priorità per una da scudetto. E c’è un’intrigante alternativa

"Trevoh Chalobah è a Milano. Probabilmente non vorrà dire nulla, perché il 23enne difensore del Chelsea si trova in città in vacanza e per seguire alcuni appuntamenti della Fashion Week, ma chissà che dietro non ci sia anche un aspetto di mercato". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al viaggio in Italia del difensore del Chelsea, ufficialmente non richiesto da Ausilio nel suo viaggio a Londra per incontrare il Chelsea ma vecchio pallino nerazzurro, tanto che fu vicino all'Inter già un'estate fa.