Chi non ci sarà è il tifo organizzato, che nell'ultimo periodo fatica a sostenere compatto la squadra in trasferta per le nuove politiche adottate dopo la vicenda che ha riguardato le due curve di Milano. Da qui la decisione di non andare a Torino, senza però trascurare l'importanza della gara. Per questo il secondo anello verde ha dato appuntamento ad Appiano Gentile domani pomeriggio per un saluto alla squadra prima della partenza: