Due aziende leader dei propri settori collaborano così per la prima volta, con l’obiettivo di donare ai giocatori e ai tifosi un oggetto unico da collezione e senza tempo, per celebrare l’importanza di questa milestone nella storia della squadra nerazzurra. L’orologio TUDOR verrà prodotto infatti in 1908 esemplari numerati , ai giocatori dell'Inter è stato consegnato un modello ciascuno, distinto dal numero di maglia corrispondente all’atleta.

Il Black Bay 58 prende il nome dall’anno in cui è stato presentato come il primo orologio subacqueo del brand TUDOR impermeabile fino a 200m. Tra i dettagli estetici che distinguono da sempre questo modello, la cassa del diametro di 39 millimetri, in linea con le proporzioni degli anni Cinquanta. Proprio in ricordo dell’epoca in cui fu presentato sul mercato, sono state aggiunte finiture in oro agli indici, alle lancette e alla minuteria della lunetta nera e in acciaio.