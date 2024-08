Ha rinunciato a due giorni di ferie per rientrare prima e dare una mano. Una mossa da capitano vero quella di Lautaro Martinez che, in attesa di annunciare ufficialmente il suo rinnovo con l'Inter, non vuole lasciare nulla al caso. Tanto che, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Toro s’è presentato ad Appiano nel migliore dei modi, tirato a lucido, "segnale evidente di quanto le sue vacanze siano state...controllate, con allenamenti quotidiani svolti a distanza".