L’Inter si ferma agli ottavi di finale del Mondiale per Club, ma a far discutere sono le dichiarazioni del capitano nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 08:37)

L’Inter si ferma agli ottavi di finale. I nerazzurri sono stati battuti dal Fluminense, 2-0 il risultato finale, ma quello che più farà discutere saranno le dichiarazioni di Lautaro Martinez.

"L’America è lontana, dall’altra parte della luna, ma certi messaggi lanciati da qua cadono come meteoriti in Italia. Dopo 63 partite giocate in questa stagione infinita, stordente, oggi l’Inter potrà riposare, ma prima dovrà interrogarsi sui colpi di clava del proprio capitano".

«Il mister è arrivato e ci ha dato una spinta importante, qui però bisogna volerci stare: chi vuole stare, rimanga; chi non vuole, vada via, arrivederci… Io voglio lottare per obiettivi importanti, questo è il messaggio che lancio a tutti». Più chiaro di così si muore e a qualcuno in zona Istanbul saranno fischiate pesantemente le orecchie e, sotto sotto, a essere chiamato in causa non è il solo malpancista Calhanoglu", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Sul “remare tutti dalla stessa parte” aveva battuto già all’inizio della competizione, mentre su una porzione precisa del nuovo discorso – «ho visto tante cose che non mi sono piaciute…» – ci sarà tempo per riflettere a dovere, nelle segrete stanze di Appiano e in viale della Liberazione, dove si orchestra un mercato giovane: già quasi 70 milioni sono stati spesi, ma bisognerà anche pensare presto alle cessioni".

(Gazzetta dello Sport)