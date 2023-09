Prima di Lautaro Martìnez l’unico giocatore dell’Inter di questo secolo in grado di mettere a referto almeno cinque gol nelle prime tre gare dei nerazzurri in un torneo di Serie A era stato Mauro Icardi (cinque nel 2017).

