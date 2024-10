Questa sera, a Parigi, verrà assegnato il Pallone d'Oro: per l'Inter presenzieranno Yann Sommer, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Quest'ultimo è uno dei nomi in lizza per vincere il premio, con Vinicius Jr che è però il grande favorito. Il capitano nerazzurro, intanto, ha postato sui social uno scatto insieme alla moglie Agustina in volo per raggiungere la capitale francese per la cerimonia di stasera.