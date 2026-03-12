Lautaro Martinez scalpita. Il capitano dell’Inter, fermo ai box dall’andata dello spareggio di Champions League con il Bodo Glimt. Il polpaccio ha fatto i capricci e andrà trattato con prudenza, ma nella sua testa c’è sicuramente l’intenzione di tornare prima possibile. Ne ha parlato anche Sport Mediaset:
Il focus sul capitano nerazzurro che potrebbe tornare a disposizione contro la Fiorentina settimana prossima
“Avrà qualche problemino con le big, ma intanto ha segnato 14 gol e con lui l’Inter segna un media 3 di reti a partita. Punta a ritirare per difendere il vantaggio sul Mila e guidare la cavalcata scudetto”.
