Il focus sul capitano nerazzurro che potrebbe tornare a disposizione contro la Fiorentina settimana prossima
Daniele Vitiello
Lautaro Martinez scalpita. Il capitano dell’Inter, fermo ai box dall’andata dello spareggio di Champions League con il Bodo Glimt. Il polpaccio ha fatto i capricci e andrà trattato con prudenza, ma nella sua testa c’è sicuramente l’intenzione di tornare prima possibile. Ne ha parlato anche Sport Mediaset:

MILAN, ITALY - FEBRUARY 14: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale celebrates with Lautaro Martinez after scoring their team's second goal during the Serie A match between FC Internazionale and Juventus FC at Giuseppe Meazza Stadium on February 14, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

“Avrà qualche problemino con le big, ma intanto ha segnato 14 gol e con lui l’Inter segna un media 3 di reti a partita. Punta a ritirare per difendere il vantaggio sul Mila e guidare la cavalcata scudetto”.

