Lautaro Martinez apre l'edizione di oggi del Corriere dello Sport. "La stella di Lautaro", è il titolo principale scelto per parlare dell'attaccante argentino: "L'Inter sfida l'Atalanta questa sera non solo per il +12 in classifica. Il Toro punta al record di Immobile e Higuain. Al capitano servono 15 reti nelle prossime 12 gare. Inzaghi affronta Gasperini senza Calhanoghu e Thuram. Spazio ad Asllani e Sanchez".