L'aneddoto su Lautaro — C'è anche un aneddoto su Lautaro Martinez. «Se è vero che poteva arrivare al Toro prima che all'Inter? Sì, lo avevamo trattato e avevo un accordo col Racing, per il cartellino, di 7 mln di euro. Lautaro Martinez l’avevamo trattato quando ero al Torino, per un accordo intorno ai 7 milioni con il Racing de Avellaneda. Lui aveva come agente il fratello di Zarate, ex giocatore della Lazio, e in più c'era Moggi a cui si può chiedere, come intermediario. C'erano anche 3 milioni di commissioni che al Toro non avevamo mai pagato a nessuno. L’agente sapeva di avere in mano un gioiello e quindi ha fatto il proprio gioco chiedendo tanti soldi. E’ stato un peccato non riuscire a prenderlo, e sarebbe stato simpatico il Toro al Toro. Ci ho provato”.

Il dirigente ha parlato anche del futuro di Conte: «Mi auguro vada all'estero così smettono di associarmi a lui. Scherzi a parte, io non posso spostarmi dall'Italia per scelte personali. Ho avuto offerte in Inghilterra ma non le ho considerate. Conte è ambizioso e prima di scegliere la prossima meta analizzerà tutto nei minimi dettagli. Secondo me tornerà ad allenare in Premier League dove può esprimersi al meglio. In Italia c'è poco calcio e molto salotto. Ma se ci fosse un progetto importante diventerebbe la Serie A la priorità. Al momento però penso con fatica ad un club italiano che vada su Antonio».

(Fonte: TV Play)

