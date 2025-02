«Nel primo tempo l'Inter non mi ha convinto nel secondo tempo invece un po' di più. La Lazio è un poco calata anche se ha creato qualcosa. Ma l'Inter ha rischiato meno e ha proposto qualcosa di diverso. Taremi, per quello che ha dimostrato in campo, non ha avuto un grande impatto. Le prestazioni di alcuni sono incoraggianti, di altri un po' meno. Ma c'è un calendario fitto e l'Inter è in corsa su tre fronti, non si può essere sempre belli, perfetti, bisogna anche vincere le partite in questo modo. L'Inter ha vinto partite sporche anche coi titolari, col Como, col Venezia. Raccontare di squadre che giocano tutte le partite bene non esiste nella storia del pallone. Bisogna sempre andare incontro a partite in cui le cose non girano bene e tu devi essere bravo a vincere ugualmente», ha concluso in generale sulla prestazione dell'Inter.