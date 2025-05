Inter-Lazio, dalla Curva gli auguri a Moratti per i suoi 80 anni

I tifosi del secondo anello verde hanno omaggiato l'ex presidente nerazzurro nella settimana in cui ha raggiunto un traguardo personale importante dopo i tanti raggiunti in nerazzurro

È stata la settimana dell'ottantesimo compleanno dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti e anche i tifosi dell'Inter, in Curva Nord, al secondo anello verde, hanno voluto omaggiarlo. A pochi minuti dall'inizio della gara contro la Lazio sulla striscione " FC Internazionale non ti lasceremo mai" ne è apparso un altro scritto con i colori nerazzurri.

"Auguri presidente, Moratti", hanno scritto i sostenitori nerazzurri per fargli gli auguri per un traguardo personale importante che ha tagliato lasciando il segno nei cuori interisti per tutto quello che lui e la sua famiglia hanno dato all'Inter.