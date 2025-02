Al 26 febbraio siamo in grado infine di pronunciare qualche sentenza in merito al mercato estivo e non solo. Partiamo da Josep Martinez, buttato in campo nel momento clou della stagione a causa dello stop di Sommer, ha mostrato quello che si chiede al portiere di una big come l'Inter: affidabilità. Lasciamo quindi il giudizio in sospeso verso Napoli e Feyenoord, ma l'inizio, con tre clean sheet su tre partite giocate, non è assolutamente male. Il Meazza è tornato a rumoreggiare su Kristjan Asllani. Il classe 2002 non è riuscito nemmeno stavolta a convincere Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri: il taglio di Dia alle sue spalle, molto simile a quello di Miretti contro il Genoa miracolosamente recuperato da Acerbi, rende proprio l'idea di come Asllani non riesca a garantire, senza palla, quel lavoro che richiede il ruolo di regista nell'Inter. E anche quella paura di non forzare la giocata in verticale, cercando sempre e solo la giocata più semplice, punzecchiata appunto dal Meazza entrambe le volte, non gioca a suo favore: quest'anno le chance ci sono state, ma forse il peso della maglia lo sente davvero troppo.