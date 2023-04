Inter-Lazio, fascia di capitano affidata a Danilo D’Ambrosio

Cambia ancora il capitano dell'Inter. Per la fondamentale sfida in ottica Champions contro la Lazio la fascia è affidata a D'Ambrosio

Cambia ancora il capitano dell'Inter di Simone Inzaghi. Per la fondamentale sfida in ottica Champions League contro la Lazio in programma alle 12:30 in un San Siro sold out, l'allenatore nerazzurro ha affidato la fascia a Danilo D'Ambrosio.