Inter-Lazio, modelli diversi: è come se nel 22-23 i nerazzurri avessero giocato un mese in più

Inter-Lazio sarà una partita importantissima per la corsa Champions, ma anche l'esempio di due stagioni gestite in maniera differente

Inter-Lazio sarà una partita importantissima per la corsa Champions, ma anche l'esempio di due stagioni gestite in maniera completamente differente. Ne parla Tuttosport:

"Non è solo una partitissima per la zona Champions League o un incrocio amarcord tra Simone Inzaghi e la squadra dove è stato bandiera tra campo e panchina. Inter-Lazio, oggi all’ora di pranzo a San Siro, è anche il confronto tra due modelli di stagione completamente differenti (...)".

"L’Inter finirà a giugno con 56 gare ufficiali: 38 in campionato, la Supercoppa italiana, cinque di Coppa Italia fino all’ultimo atto all’Olimpico e 12 di Champions con il doppio euroderby in semifinale. La Lazio si fermerà a 50: di fatto un mese di stagione un più. Senza considerare la differenza di peso specifico tra i cammini in Champions ed Europa/Conference League. Oggi si misurerà il divario tra questi approcci diversi".