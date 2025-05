Inter-Lazio: per Pavard, Mkhitaryan e Frattesi domani sarà cruciale

Se nella giornata di domani Pavard, Mkhitaryan e Frattesi dovessero completare l'intera seduta con i compagni potrebbero essere a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica sera contro la Lazio. I tre calciatori nerazzurri oggi si sono allenati in parte con il gruppo e si punta al loro recupero per la sfida di San Siro che si giocherà in contemporanea con Parma-Napoli dato che gli azzurri sono a +1 sui nerazzurri e mancano due giornate alla fine del campionato.

Non ci sarà sicuramente Lautaro Martinez che deve recuperare al meglio dall'elongazione muscolare che lo aveva messo ko nell'andata col Barcellona e dal quale aveva recuperato in extremis per la sfida di ritorno alla quale ha partecipato anche con un gol nella gara che ha portato alla conquista della finale di CL del 31 maggio. Quella è la data cerchiata in rosso per il capitano argentino.