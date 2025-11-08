FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Lazio, la probabile formazione di Sarri: dubbio Romagnoli, in attacco…

ultimora

Inter-Lazio, la probabile formazione di Sarri: dubbio Romagnoli, in attacco…

Inter-Lazio, la probabile formazione di Sarri: dubbio Romagnoli, in attacco… - immagine 1
Le possibili scelte del tecnico biancoceleste in vista della sfida contro l'Inter di Cristian Chivu a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Lazio e il suo allenatore Maurizio Sarri preparano la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter di Chivu.

Il dubbio principale in casa biancoceleste riguarda Alessio Romagnoli, che si è fermato nel primo tempo lunedì scorso, nel corso della sfida dell’Olimpico contro il Cagliari, per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Sarri: dubbio Romagnoli, in attacco…- immagine 2
Getty Images

“Romagnoli si è allenato, sta abbastanza bene. Vediamo come si sveglia domani mattina e decidiamo insieme a lui", ha spiegato Sarri in conferenza stampa.

Davanti a Provedel dovrebbe essere Provstgaard a giocare accanto a Gila, con Marusic e uno tra Lazzari e Pellegrini, con il primo favorito.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Sarri: dubbio Romagnoli, in attacco…- immagine 3
Getty Images

In mezzo al campo Guendouzi, Cataldi e Basic verso la conferma, con l’ex Vecino che scalpita e pronto a subentrare nella ripresa.

In attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce e Dia al centro, con Noslin e Pedro in panchina.

Assenti per infortunio i vari Rovella, Cancellieri, Nuno Tavares e Castellanos, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot.

Leggi anche
Marelli: “Paleari su Vlahovic? Se il portiere trova il pallone, non c’è rigore”
Mattei: “Ecco quali sono i punti deboli dell’Inter. E dopo il Kairat Chivu…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA