Questa sera, a San Siro, Inter e Lazio si affronteranno nel quarto di finale di Coppa Italia. Una gara che arriva in un momento della stagione di massimo sforzo per entrambe le squadre. "Sia Inter che Lazio, hanno la testa occupata da pensieri onestamente più totalizzanti. I nerazzurri sabato saranno di scena al Maradona a giocarsi la gare scudetto contro il Napoli, mentre i biancocelesti in piena corsa Champions, domenica dovranno affrontare il Milan a San Siro. Senza dimenticare che poi Inzaghi e Baroni dovranno anche organizzare le trasferte europee: la Lazio volerà verso Plzen, dove affronterà il Viktoria, in Europa League. L’Inter andrà invece a Rotterdam, dove se la vedrà contro il Feyenoord, in Champions", sottolinea Libero.

"Insomma, parliamoci chiaro, nel mezzo di questi enormi interessi, tutti i buoni propositi per la Coppa Italia vanno a farsi un bel giro e diventa logico aspettarsi che stasera i due allenatori possano ricorrere al turnover e affidarsi a chi finora ha giocato meno, pensando prima a preservare lo stato di forma e poi all’eventuale qualificazione, che a questo punto può tranquillamente passare in secondo piano. Anche perché trovare il Milan in semifinale non alletta nessuno, forse ancor meno l’Inter, all’idea di ritrovarsi tra i piedi un derby in un periodo in cui le altre competizioni potrebbero assorbire ancora maggiori energie".