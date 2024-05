Niente Serie A per la Sampdoria di Andrea Pirlo: la squadra blucerchiata viene infatti eliminata ai playoff dal Palermo, che vince 2-0 grazie alla doppietta di Diakité. Da monitorare ora la situazione legata a Sebastiano Esposito: il centravanti è in prestito a 7 milioni dall'Inter con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di promozione alla massima serie. Questo non avverrà, ma non è escluso che le parti possano comunque trattare una sua eventuale permanenza oppure che un'altra squadra possa chiedere informazioni sul classe 2002 per la prossima stagione.