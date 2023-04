Inter-Lazio, turnover limitato per Inzaghi. “Una tentazione popola i pensieri di Simone”

" Lukaku sì, Lautaro... molto probabilmente. Il borsino nerazzurro segna in forte crescita la possibilità che domani con la Lazio Simone Inzaghi possa affidarsi nuovamente alla LuLa". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla possibilità che Inzaghi dia spazio a Lautaro e Lukaku contro la Lazio. L'ultima volta insieme dal 1' è stato il 19 marzo contro la Juventus, match vinto dai bianconeri a San Siro.

"Big Rom scalpita: vorrebbe aumentato il suo minutaggio con l’obiettivo di arrivare al top per l’euroderby nella speranza di giocarsi alla pari il ballottaggio con Edin Dzeko. Lautaro, invece, è pietra angolare dell’attacco tanto più ora che ha ritrovato la via del gol ma va gestito per evitare che arrivi all’appuntamento di Champions troppo “carico”. Domani però l’Inter si gioca molto in ottica 4° posto e la SuperCoppia è una tentazione che popola sempre di più i pensieri di Simone Inzaghi. Il turnover poi sarà limitato", ammette Tuttosport che spiega come tornerà Brozovic dal 1' in mezzo al campo e con la possibilità di vedere dall'inizio Gagliardini al posto di uno tra Barella e Calhanoglu.