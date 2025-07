Inter, le novità che ha in mente Chivu e il grande interrogativo: dal 3-5-2 a…

I nerazzurri proporranno qualcosa di nuovo rispetto al modulo utilizzato per quattro anni con Simone Inzaghi

Daniele Vitiello 19 luglio 2025

A livello tattico non ci saranno più dogmi in casa Inter. Dopo quattro anni di 3-5-2 incondizionato, l'arrivo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi rimette in discussione l'abito dei nerazzurri. Si va in una direzione chiara, per evitare fraintendimenti, ma con la possibilità anche di variare in base ai momenti della stagione e magari agli avversari. Per questo risulta indispensabile un tassello, che potrebbe essere Lookman: agevolerebbe totalmente la metamorfosi.

Lo spiega anche la Gazzetta dello Sport: "Il punto interrogativo è sulla trequarti. “E il numero 10 chi lo fa?”. Il grande tema legato all’eventuale cambio modulo dell’Inter – per ora solo un'ipotesi – riguarda il fantasista. Il giocatore capace di uscire dagli schemi. I nerazzurri hanno puntato Ademola Lookman, frontman della Dea, ma già negli Stati Uniti Chivu ha dimostrato di poter cambiare.

Inzaghi ha nutrito gli interisti a pane e 3-5-2. Un mantra da cui non si è mai distanziato, eccezion fatta per alcuni sporadici cambiamenti a partita a partita in corso. Spruzzate di 4-4-2 o 4-2-3-1 intraviste in emergenza o in situazioni particolari, ma mai dall’inizio. L’assetto di Simone è stato sempre chiaro".

Ora, invece, in quale direzione si va? "Chivu ha introdotto qualcosa di nuovo. Contro il Monterrey ad esempio, in una gara ostica finita 1-1, ha iniziato il secondo tempo con il 3-4-2-1- Ha alzato Mkhitaryan sulla linea dei fantasisti, abbassato Lautaro e tenuto Thuram come unica punta. L’armeno ha ricoperto quel ruolo per gran parte della carriera, ha segnato e sfornato assist in giro per l’Europa e poi s’è reinventato mezzala creativa, prima alla Roma e poi all’Inter. A quasi 37 anni è logico che quel tipo di lavoro non è più nelle sue corde. Da qui la scelta di inserire Valentin Carboni, professione fantasista, in rete contro l’Urawa".

L’idea del mister", dunque, "è virare su un jolly in grado di sparigliare il mazzo e dare più soluzioni, sia dall'inizio sia a gara in corso". E Lookman sarebbe il profilo ideale, non c'è dubbio: "Negli ultimi tre anni ha segnato 39 gol in campionato con la Dea. Giocherebbe insieme a Thuram a supporto di Lautaro. Per strapparlo all'Atalanta servono almeno cinquanta milioni. L'offerta sta arrivando. Così come il cambio di modulo. Chivu riflette".