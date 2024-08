L'Inter, dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa, vuole la prima vittoria stagionale. I nerazzurri scenderanno in campo sabato sera a San Siro contro il Lecce, la squadra di Inzaghi vuole fortemente regalare la prima gioia dopo lo scudetto dell'anno scorso ai propri tifosi. Il tecnico dei nerazzurri pensa a qualche cambio nella formazione.

"Rispetto all'undici della prima giornata, Inzaghi dovrebbe riconsegnare la fascia destra a Pavard e Dumfries con Bisseck e Darmian inizialmente in panchina. Sommer confermato tra i pali, così come Acerbi e Bastoni in difesa. Centrocampo confermato con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e Dimarco sulla fascia sinistra. Nessun dubbio per quanto riguarda l'attacco con Lautaro e Thuram.