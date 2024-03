«Il derby di Milano è sempre speciale. I tifosi saranno d'accordo con me. Tutta la città si prepara sempre in modo speciale a questa partita. Inter-Milan è radicalmente diversa da tutti gli altri incontri». Così Kaladze, dalla Georgia, dove domani affronterà in amichevole con i suoi connazionali le leggende dell'Inter.

«È molto bello per me aver avuto l'opportunità di segnare nella porta dell'Inter e quella volta abbiamo vinto grazie al mio gol per uno a zero. È difficile trasmettere le emozioni che ho provato allora, chi lo ha giocato sa quanto bello sia vincere il derby di Milano in Italia. È una cosa bellissima per tifosi e giocatori. Sono la persona più fortunata ad aver avuto l’opportunità di vivere tutto questo in prima persona. Sarei felice se avrò la possibilità di segnare un gol contro le Leggende dell'Inter, anche se abbiamo tanti giocatori che possono segnare al posto mio, siamo pronti a dare tutto», ha aggiunto l'ex calciatore del Milan che ha partecipato alla conferenza insieme a Materazzie Zanetti. La partita sarà trasmessa sui canali ufficiali del club nerazzurro.