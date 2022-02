Inter-Liverpool, 14 anni fa l’ultimo doppio confronto: ecco cosa accadde

Ottavi di finale di Champions League: i nerazzurri affrontano i Reds, squadra contro cui esistono dei precedenti

Due doppi confronti in Coppa dei Campioni/Champions League tra Inter e Liverpool. Il primo è storico e riguarda la leggendaria rimonta nerazzurra nel 1965: dopo la vittoria dei Reds per 3-1 ad Anfield, l'Inter si impose 3-0 a San Siro, volando in finale per la seconda volta consecutiva. Una notte abbagliante: il gol di Corso, quello famosissimo di Peirò, capace di soffiare il pallone al portiere. E, infine, lo straordinario tiro di Giacinto Facchetti, una delle reti più iconiche e importanti del "Cipe".