I nerazzurri puntano con decisione sul nigeriano dell'Atalanta per rifare il look al proprio reparto avanzato

Fabio Alampi Redattore 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 20:06)

Le voci di un tentativo dell'Inter per Ademola Lookman si stanno facendo sempre più insistenti: i nerazzurri hanno deciso di rompere gli indugi e di andare fino in fondo per l'attaccante dell'Atalanta, individuato come l'elemento giusto per rifare il look al proprio reparto avanzato. Un nome di primo piano che andrebbe a integrarsi con Lautaro, Thuram, l'ultimo arrivato Bonny e il gioiellino Pio Esposito. Già, Esposito: come cambierebbe la sua posizione nel caso in cui il nigeriano arrivasse a Milano?

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il progetto della dirigenza interista per la prossima stagione è chiaro: mettere in mano al nuovo tecnico Chivu una squadra più completa – sia in termini numerici che tecnici -, per evitare di ritrovarsi con niente in mano al termine di un'annata comunque esaltante. Una strategia che, però, farebbe aumentare di parecchio la concorrenza interna. E allora, con l'eventuale acquisto di Lookman, cambierebbe il futuro di Pio Esposito con l'Inter? Risposta secca: no".

"Il disegno che l'Inter ha in mente per Pio Esposito è chiarissimo. L'obiettivo, dopo aver respinto almeno una decina di proposte arrivate per lui sia dall'Italia che dall'estero, è quello di permettere all'attaccante classe 2005 di crescere già all'interno del gruppo nerazzurro. [...] L'ingresso in squadra di Lookman cambierebbe probabilmente l'assetto di partenza di Chivu, che dal 3-5-2 passerebbe ad un 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) già sperimentato in America. Quindi, per Pio Esposito nessun allarme: lui e Bonny saranno i primi gregari pronti a subentrare dalla panchina, a seconda di momenti della partita e caratteristiche dell'avversario. Il futuro di Pio sarà nerazzurro, ma il presente… pure".