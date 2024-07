"Taremi e Martinez, questo pomeriggio, in campo. Zielinski , nelle stesse ore, atteso a Milano. Insomma, l’Inter scopre i suoi nuovi tasselli: i rinforzi scelti per difendere il titolo di campion d’Italia e non solo. Per i primi due, sarà una sorta di debutto, visto che è in programma la prima uscita dall’inizio della preparazione, scattata sabato scorso. L’avversario sarà il Lugano, che si presenterà alla Pinetina in versione rimaneggiata. Lo sarà anche l’Inter, a causa dei tanti nazionali ancora assenti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al primo test match amichevole della stagione dell'Inter.

"I riflettori saranno puntati sul bomber iraniano e sul portiere spagnolo. Quando si comincerà a fare sul serio, partiranno come rincalzi, ma oggi la scena sarà tutta loro. Senza dimenticare che Inzaghi li ha scelti con convinzione che si riveleranno più che utili. In particolare Taremi, tenuto conto di un Lautaro dato di rientro soltanto tra l’8 e il 9 agosto. L’ex Porto si candida sin d’ora per una maglia da titolare per la trasferta in casa del Genoa, che segnerà l’esordio in campionato della squadra nerazzurra. Evidentemente, Martinez dovrà attendere di più, con Inzaghi che ha ribadito come il titolare per la prossima stagione sarà ancora Sommer. Il futuro, però, è suo. L’Inter, con il tecnico piacentino in prima fila, lo ha voluto per raccogliere l’eredità dello svizzero", aggiunge il quotidiano.