Cosa la colpisce di più di Lautaro?

«La capacità di segnare in qualsiasi modo e da ogni posizione. In più, ha l’atteggiamento giusto. È logico che una punta come lui, dopo aver vinto lo scudetto, non ami stare in panchina, ma anche se lì davanti c'è sempre il miglior Messi, ogni volta che entra dà il massimo. Ha una testa da leader e responsabilità».