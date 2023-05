Inter, Lukaku ora sembra quello vero. CorSera: “Scontato che mercoledì col Milan…”

"Il derby diventa extralarge, per la Champions che c’è e per quella che verrà. L’Inter mette in campo qualità, muscoli e ottima forma contro una Roma a pezzi (2 punti nelle ultime 4 giornate) e mette sicurezze che fanno felice Simone Inzaghi. Lukaku sembra tornato quello vero e l’allenatore nerazzurro ha potuto anche centellinare Lautaro Martinez, che quando è entrato dalla panchina ha dato una scossa: l’assist per il gol del 2-0, una traversa, tante buone giocate". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma.