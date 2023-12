Inter macchina da trasferta: nessuno ha vinto di più e incassato meno reti in Europa

Numeri da record per i nerazzurri, che vincono anche sul campo del Napoli e si riportano in testa alla classifica

L'Inter vince sul campo del Napoli e risponde alla Juventus, riportandosi così in testa alla classifica. Sesta vittoria nelle prime 7 gare esterne per i nerazzurri, che continuano a confermarsi devastanti in trasferta.

Un rendimento che non ha eguali non solo in Italia, ma anche nei principali campionati d'Europa, come evidenziato da Opta: "L'Inter è la squadra con il maggior numero di vittorie (sei) e il minor numero di gol subiti (due) in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso. Corazzata".