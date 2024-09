Dennis Man è uno dei nomi emergenti della Serie A: l'attaccante rumeno si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di stagione, attirando così le attenzioni di numerose squadre di vertice. Gheorghe Popescu, ex calciatore rumeno, ai microfoni di Antena 1 ha parlato delle voci sulle big interessate: "È bello anche solo che se ne parli, sarebbe positivo lasciare il Parma per la Juventus, perché gli permetterebbe di salire ad un livello più alto. Lo stesso discorso vale per Inter e Roma, son tutte squadre di blasone. Adesso è anche finito in nomination come miglior giocatore del mese di agosto del campionato italiano, il che è straordinario, giocando in una squadra appena salita dalla seconda divisione. L'importante è che sia rimasto al Parma, che non se ne sia andato dopo aver avuto altre offerte. Ha avuto un inizio di stagione incredibile".