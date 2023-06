Stringara: “Inter, potrebbe mancare uno con le caratteristiche di Gagliardini”

Il centrocampista classe '94 non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con i nerazzurri e cambierà aria

Paolo Stringara, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto nel corso del programma "Piazza Affari", in onda su TMW Radio, per parlare del centrocampo dell'Inter, che nella prossima stagione potrebbe essere molto diverso rispetto a quello visto fino a poche settimane fa: "L'Inter ha un grandissimo centrocampo. Con l'infortunio di Brozovic c'è stata la super scoperta di Calhanoglu. Sono contento per Inzaghi che ci ha creduto molto. Per quanto hanno fatto bene gli altri però il rientro del croato è stato lento.