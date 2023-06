Inter-Manchester City, il ballo dei debuttanti: solo uno ha già vinto la Champions League

Manca sempre meno alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma sabato sera a Istanbul. Per tutti i nerazzurri sarà una prima volta, mentre tra i Citizens c'è anche un calciatore che ha già vinto il trofeo, come ricorda Tuttosport: "Solo finali perse per numerosi giocatori del Manchester City, ad eccezione del terzo portiere Scott Carson, campione d'Europa nel 2005 col Liverpool. Prima di questa stagione, arrivata all'ultimo atto grazie al successo sul Milan nell'euroderby, solo amarezze in semifinale per due calciatori dell'Inter. È questo il bilancio dei giocatori protagonisti prima della finale di Champions League in programma sabato a Istanbul".