Mandas piace all'Inter e piace al tecnico Inzaghi, che ha avuto referenze positive. Non sarà semplice "aggredirlo" proprio per via del contratto fino al 2028. Ma l'Inter sta guardando in Italia, per colmare la sua lacuna tra i pali. Mandas si è messo in luce nell'ultimo campionato, quando è stato chiamato a sostituire Provedel. E non ha una quotazione di mercato troppo differente dall'altro portiere seguito da vicino, lo spagnolo Josep Denzel Martinez del Genoa".