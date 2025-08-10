"Qualche prima risposta sull’Inter di Chivu intanto è arrivata dal Principato di Monaco, dove la mano della nuova gestione tecnica si è vista in maniera nitida. La grinta e il carattere sono quelli tipici di Chivu e il gruppo nerazzurro non si è mai disunito di fronte alla doppia difficoltà causata dallo svantaggio a freddo e dall'espulsione di Calhanoglu dopo 36’".