Due settimane all’esordio in campionato contro il Torino e altre due amichevoli per completare il rodaggio. Intanto, dal Principato di Monaco, sono arrivate le prime risposte sull’Inter di Cristian Chivu. Risposte incoraggianti, che mostrano una mano tecnica già ben visibile come sottolinea il Corriere dello Sport.
Inter, la mano di Chivu si vede già. La differenza rispetto alla gestione Inzaghi
"Qualche prima risposta sull’Inter di Chivu intanto è arrivata dal Principato di Monaco, dove la mano della nuova gestione tecnica si è vista in maniera nitida. La grinta e il carattere sono quelli tipici di Chivu e il gruppo nerazzurro non si è mai disunito di fronte alla doppia difficoltà causata dallo svantaggio a freddo e dall'espulsione di Calhanoglu dopo 36’".
"Rispetto alla gestione Inzaghi, con gli ultimi due anni caratterizzati dalla cronica dipendenza da Lautaro e Thuram, adesso l’Inter ha un attacco completo con più alternative di gioco. Non è soltanto una questione di gol, ma anche di occasioni prodotte e minacce concrete in area di rigore. La rete decisiva di Bonny ha confermato che il colpo è stato azzeccato mentre il giovane Pio Esposito si è fatto notare per aver vinto tutti i duelli ingaggiati con gli avversari. In più c’è la solita certezza, ossia capitan Lautaro, sempre pronto a indossare i panni del trascinatore nonostante le gambe appesantite dai carichi di lavoro".
