Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, questa l'analisi sulla sconfitta dell'Inter contro la Roma: "L'anno scorso si è incanalato tutto in un certo modo ed è facile fare quei numeri, l'Inter quest'anno è stata poco in testa: una squadra che arriva al 20 aprile arriva a giocarsi tutti gli obiettivi, ha fatto una stagione bellissima. A prescindere da come finisce, certo. Se io fossi un giocatore che a fine aprile so di arrivare in semifinale di Coppa Italia, in semifinale di Champions League e a giocarmi il campionato testa a testa, ci metto la firma.