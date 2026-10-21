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Claudio Marchisio, ex calciatore, ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar in Champions League: "Mkhitaryan è stato decisivo con la sua esperienza e con la sua classe. La partita era piatta poi c'è stata la mezza rissa tra Thuram e Alisson e poi i cambi hanno cambiato un po' la partita. E Carlos Augusto con quel gol conferma il momento di forma e la sua grande lucidità. Chivu? Alla fine di tutto questa partita penso gli sia piaciuta vincerla così: ci aspettavamo un'Inter subito forte ma ha aspettato.

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Poi l'espulsione e fai gol e non subisci: ci sono fattori molto importanti quando sembrava andasse tutto male. Potevamo parlare di una sconfitta e invece è una vittoria: si porta a casa lo spirito. Chivu? Abbiamo visto la gestione nei cambi. E poi ha detto che sono stanchi, anche per il momento: sapeva che c'era pressione. Da domani riconoscerà ancora di più quanto è stata fondamentale la vittoria".