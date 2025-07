Nuova partnership annunciata in questi minuti. Il club nerazzurro si è legato al marchio BYD, che prende il posto di Volvo. Nel corso della presentazione di oggi ad Appiano Gentile ha preso parola Beppe Marotta, presidente nerazzurro: “Il primo appuntamento ufficiale dell’Inter è per presentare non un calciatore, ma una partnership importante. Si uniscono due realtà che potrebbero sembrare in contraddizione, ma invece hanno comuni denominatori. Le società di calcio si sono evolute, diventando delle vare aziende con un modello di business e sostenibilità.

Non possiamo dimenticare anche i comuni valori che ci uniscono come il senso di appartenenza, la cultura del lavoro e la voglia di migliorarsi e vincere. Non è certamente il mero aspetto economico, che comunque serve per arrivare alla sostenibilità. Credo nei valori umani che contraddistinguono valori come i nostri. Siamo alla ricerca di abbinamenti molto forti come questo. Il mondo dello sport è contraddistinto oggi da tecnologie, possiamo ‘rubare’ qualche spunto anche dal mondo della auto in questo senso. Questa unione tra Inter e BYD non può far altro che far crescere entrambe, siamo orgogliosi di questa partnership”.