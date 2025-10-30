Il tragico incidente in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni e che ha coinvolto Josep Martinez ha scosso tutti ad Appiano Gentile. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'indagine per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità del portiere procede.
Due testimoni avrebbero confermato la versione dell'incidente in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni
"Il portiere dell'Inter risulta indagato d'ufficio per omicidio stradale. Due automobilisti, testimoni dell’accaduto, avrebbero confermato la versione secondo cui la carrozzina di Paolo Saibene, la vittima di 81 anni, avrebbe sbandato fino a invadere d’improvviso la carreggiata e incrociare la traiettoria dell'auto di Martinez che transitava regolarmente nella sua corsia".
"Lo spagnolo, seguito in questi giorni da uno psicologo messo a disposizione del club, ieri è stato ad Appiano per una sgambata: deciderà lui quando mettersi a disposizione in base a come si sentirà".
(Corriere dello Sport)
