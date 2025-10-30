Due testimoni avrebbero confermato la versione dell'incidente in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni

Il tragico incidente in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni e che ha coinvolto Josep Martinez ha scosso tutti ad Appiano Gentile. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'indagine per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità del portiere procede.